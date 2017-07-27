Финансовые новости
- |
- 27.07.17
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Великобритания откажется от LIBOR к концу 2021 года
Эндрю Бейли, глава Управления финансового надзора (FCA), которое регулирует LIBOR, заявил, что бенчмарк не является надежным из-за недостатка транзакций для предоставления данных.
LIBOR рассчитывается Британской банковской ассоциацией каждый рабочий день на основе данных, предоставляемых крупнейшими британскими банками о их предполагаемых расходах по займам. Ставка LIBOR рассчитывается для пяти валют: доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена и евро.
Ставки LIBOR лежат в основе финансовых контрактов более чем на $350 трлн. Надежность бенчмарка была поставлена под сомнение из-за серии скандалов. Как сообщали "Вести.Экономика", трейдеры ряда банков манипулировали ставкой, предоставляя ложные данные. Банки были оштрафованы на общую сумму около $9 млрд, а несколько трейдеров были отправлены в тюрьму.
По словам Бейли, рынок, поддерживающий LIBOR, где банки предоставляют друг другу необеспеченное кредитование, уже "недостаточно активен" для определения надежной ставки, и необходимо найти альтернативы. В одном случае банки, устанавливающие ставку LIBOR для одной из версий бенчмарка, произвели всего 15 транзакций в этой валюте в течение всего 2016 г., отметил глава FCA.
"Отсутствие активных рынков ставит серьезный вопрос об устойчивости бенчмарков LIBOR, - сказал Бейли, которого многие считают следующим кандидатом на пост главы Банка Англии. - Если активного рынка не существует, как его может измерить даже лучший бенчмарк?"
Глава Банка Англии Марк Карни заявил ранее в этом месяце, что LIBOR больше не может существовать в нынешнем виде. Альтернатива LIBOR пока не выбрана. Теоретически она может быть заменена ставкой Sterling Overnight Index Average (SONIA), которая рассчитывается на основе данных о ставках банковских кредитов overnight в фунтах стерлингов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как оппозиционеры будут делить крохи рейтинга Саакашвили
|Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн - Госказначейство
|Кто скупает активы Януковича в Украине и зачем
|Прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, указ не будет обнародован – АП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9002 грн
|Доллар дорожает 27 июля в парах с евро и иеной, франк упал до минимума с января 2015г
|В 1-м полугодии активы НБУ увеличились на 3,5% до 973,3 млрд гривен
|Великобритания откажется от LIBOR к концу 2021 года
|Рынки акций Азии выросли 27 июля до максимума за 10 лет
|Доля юаня в международных расчетах выросла в июне до максимума за 7 месяцев - SWIFT
Это интересно
|Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD
|Как деньги покупают счастье: 3 способа
|Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей
|Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году
|Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
|Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835