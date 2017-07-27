Великобритания откажется от LIBOR к концу 2021 года

Глава Управления финансового надзора (FCA) Эндрю Бейли.

Использование лондонской межбанковской ставки предложения ( LIBOR ) будет прекращено к концу 2021 г., поскольку регуляторы и банки Великобритании хотят заменить ставку более надежной системой, сообщает Bloomberg.

Эндрю Бейли, глава Управления финансового надзора (FCA), которое регулирует LIBOR, заявил, что бенчмарк не является надежным из-за недостатка транзакций для предоставления данных.

LIBOR рассчитывается Британской банковской ассоциацией каждый рабочий день на основе данных, предоставляемых крупнейшими британскими банками о их предполагаемых расходах по займам. Ставка LIBOR рассчитывается для пяти валют: доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена и евро.

Ставки LIBOR лежат в основе финансовых контрактов более чем на $350 трлн. Надежность бенчмарка была поставлена под сомнение из-за серии скандалов. Как сообщали "Вести.Экономика", трейдеры ряда банков манипулировали ставкой, предоставляя ложные данные. Банки были оштрафованы на общую сумму около $9 млрд, а несколько трейдеров были отправлены в тюрьму.

По словам Бейли, рынок, поддерживающий LIBOR, где банки предоставляют друг другу необеспеченное кредитование, уже "недостаточно активен" для определения надежной ставки, и необходимо найти альтернативы. В одном случае банки, устанавливающие ставку LIBOR для одной из версий бенчмарка, произвели всего 15 транзакций в этой валюте в течение всего 2016 г., отметил глава FCA.

"Отсутствие активных рынков ставит серьезный вопрос об устойчивости бенчмарков LIBOR, - сказал Бейли, которого многие считают следующим кандидатом на пост главы Банка Англии. - Если активного рынка не существует, как его может измерить даже лучший бенчмарк?"

Глава Банка Англии Марк Карни заявил ранее в этом месяце, что LIBOR больше не может существовать в нынешнем виде. Альтернатива LIBOR пока не выбрана. Теоретически она может быть заменена ставкой Sterling Overnight Index Average (SONIA), которая рассчитывается на основе данных о ставках банковских кредитов overnight в фунтах стерлингов.