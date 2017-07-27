Объем торгов долларом на межбанке 26 июля уменьшился на $3,6 млн до $158,5 млн

В среду, 26 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 3,6 млн долларов по сравнению с 25 июля до 158,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5 млн долларов по сравнению с 25 июля до 196,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 3 коп. в среду поднялся на 6 коп. до уровня 25,90 UAH/USD.