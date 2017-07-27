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Золото дорожает из-за ослабления доллара на итогах заседания ФРС США
08:55 27.07.2017 |
Стоимость золота в четверг выросла до максимума с 16 июня на удешевлении доллара после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить ставку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.27 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 14,13 доллара, или на 1,13% - до 1263,86 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость достигала максимального значения с 16 июня в 1265,14 доллара.
Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,54%, до 16,712 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93,34 пункта.
По итогам июльского заседания комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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