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Курсы валют по карточным операциям на 26 июля
10:59 26.07.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 26 июля 2017г.
|курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|25.7000
|26.1097
|29.7000
|30.4878
|4.2000
|4.6000
|ОТП Банк
|25.8000
|25.9500
|30.1800
|30.3600
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)*
|25.6500
|26.0000
|29.9000
|30.4500
|Ощадбанк
|25.7000
|26.0500
|29.3500
|30.3500
|3.8000
|4.4500
|Креди Агриколь Банк
|25.7500
|25.9500
|29.9000
|30.2500
|Укрэксимбанк
|25.6500
|26.0500
|29.7400
|30.4400
|Райффайзен Банк Аваль
|25.7069
|26.0000
|29.7619
|30.2000
*- данные на 24.07.2017
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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