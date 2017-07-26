Объем торгов долларом на межбанке 25 июля увеличился на $67,7 млн до $162,1 млн

Во вторник, 25 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 67,7 млн долларов по сравнению с 24 июля до 162,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 69,7 млн долларов по сравнению с 24 июля до 201,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 7 коп. во вторник вырос на 3 коп. до уровня 25,84 UAH/USD.