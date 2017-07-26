Золото теряет в цене в ожидании итогов заседания ФРС США

Стоимость золота снижается в среду утром, трейдеры проявляют осторожность в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.32 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 7,31 доллара, или на 0,58% - до 1244,79 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,27%, до 16,332 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 94,16 пункта.

Трейдеры продолжают ожидать итоги заседания ФРС, которое проходит 25-26 июля. Поскольку повышения ставки не ожидается, основное внимание трейдеров будет сосредоточено на риторике регулятора по итогам. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов в текущем году.

По данным CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки на нынешнем заседании ФРС в 3,1%. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Удорожание американской валюты, впрочем, следует уже сейчас, после новостей из США по поводу реформы здравоохранения. Согласно заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп приветствует начало дебатов по здравоохранению в сенате, направленное на отмену реформы Obamacare.

Ранее сенат большинством в 51 голос против 50 проголосовал за проведение дебатов об отмене Obamacare. Решающий голос подал вице-президент Майк Пенс, который по должности является председателем сената. Отмена Obamacare является ключевым приоритетом для республиканцев, которые контролируют Белый дом и обе палаты конгресса.