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Доллар стабилен в паре к евро 26 июля, швейцарский франк дешевеет
16:36 26.07.2017 |
Курс доллара стабилен в паре с евро в среду в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), швейцарский франк дешевеет ко всем основным валютам.
Евро торгуется к 15:41 EET в среду в районе $1,1644 против $1,1647 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится к указанному времени около 130,16 иены по сравнению со 130,32 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,80 иены против 111,89 иены во вторник.
Июльское заседание Федрезерва завершится в 21:00 EET в среду. Инвесторы ожидают от заявления по итогам заседания подтверждения намерений повысить процентную ставку еще один раз до конца года и вскоре приступить к сокращению объема активов на балансе.
"Основное внимание рынка будет направлено на оценку инфляции, - говорится в отчете аналитиков Brown Brother Harriman. - В июне Федрезерв отметил, что инфляция замедлились, и показатель без учета волатильных факторов находится ниже таргетируемой отметки".
Тем временем курс швейцарского франка опускается на 0,6% к доллару и евро на заявлениях председателя ЦБ Швейцарии Томаса Джордана о том, что курс нацвалюты по-прежнему завышен.
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