Микроплатежи в GTA Online принесли разработчикам $1,09 миллиарда

Еcли вы предполагаете, что разработчики из Rockstar уже вовсю работают над новой частью GTA или хотя бы сюжетным дополнением, то вы глубоко заблуждаетесь. Разработчики продолжают добавлять контент в GTA Online, которая приносит им баснословные суммы в виде микроплатежей от игроков. Аналитики фирмы SuperData уверены, что общий доход GTA Online на подобных транзакциях перевалил за $1 млрд.

Такие данные содержатся в закрытом исследовательском отчете фирмы, на который ссылается ресурс Tweaktown. Благодаря микротранзакциям последняя часть GTA (с ее онлайн-режимом) стала самой успешной цифровой консольной игрой всех времен.

Благодаря игрокам, которые активно донатят, покупая внутриигровую валюту, издательство Take-Two Interactive сообщило о росте доходов в последнем финансовом году: чистая прибыль составила $927,1 млн. Всякие DLC и микротранзакции сгенерировали половину этой прибыли.

Разработчики не собираются останавливаться. Они планируют вводить в онлайн-режим еще больше контента, чтобы удерживать игроков в мультиплеере и, соответственно, подталкивать их к микротранзакциям.