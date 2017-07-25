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Депозитные ставки для физлиц 25.07.17
16:28 25.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 июля 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|24.07.17
|25.07.17
|24.07.17
|25.07.17
|24.07.17
|25.07.17
|3 месяца
|14.09
|14.21
|2.69
|2.65
|1.68
|1.67
|6 месяцев
|15.22
|15.30
|3.30
|3.24
|2.39
|2.33
|9 месяцев
|14.94
|15.00
|3.60
|3.54
|2.48
|2.28
|12 месяцев
|15.36
|15.44
|3.96
|3.91
|3.04
|2.97
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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