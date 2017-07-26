Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 25 июля в преддверии итогов заседания ФРС

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене, в то время инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.29 EET курс евро к доллару рос до 1,1654 доллара за евро с 1,1643 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 111,67 иены за доллар со 111,10 иены на прошлых торгах. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 94 пунктов.

Участники рынка находятся в ожидании итогов заседания ФРС США по монетарной политике, которое проходит 25-26 июля. Поскольку повышения ставки не ожидается, основное внимание трейдеров будет сосредоточено на риторике регулятора.

По итогам июньского заседания ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. При этом тогда ФРС по-прежнему прогнозировала еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в 3,1%.

На курс доллара также оказывает влияние статистика из США. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в июле вырос до 121,1 пункта с пересмотренного июньского показателя в 117,3 пункта. При этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя до 116,5 пункта с первоначального июньского уровня в 118,9 пункта.