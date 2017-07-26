Финансовые новости
- |
- 26.07.17
- |
- 05:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
FORT FINANCIAL SERVICES: Валютный рынок FOREX консолидируется, японская иена отыгрывает свои недавние потери
15:53 25.07.2017 |
Аналитики FORTFS сообщают, что рынки ожидает богатая в информационном плане неделя. В первую половину недели настроение игроков будет определяться американскими политическими вопросами. Вчера советник президента Трампа - Кушнер - выступил перед комитетом разведки сената. Во вторник начинается заседание ФРС, а в среду пройдет второй день заседания и будет принято решение по ставке. Впрочем, рынки не ждут каких-то серьезных новостей в этом отношении. В конце недели рынки будут анализировать данные американского ВВП во втором квартале. Кроме того, продолжается сезон корпоративной отчетности. В фокусе внимания - отчетность высокотехнологичных и IT секторов.
На валютном рынке FOREX пара EUR/USD продолжает находиться в центре глобального внимания. В эти дни пара торгуется осторожно и остается в консолидационном канале EUR1.1630-EUR1.1681. Данные общеевропейского PMI оказались более слабыми, чем ожидали участники рынка. Возможно, данные подтверждают опасения аналитиков, что экономический импульс, который так ярко проявился в первом полугодии в Европе, больше не ускоряет темп.
В Германии показатели производства и сферы услуг упали, причем больше, чем ожидалось. Производственный индекс PMI снизился до 58 с 59, а индекс услуг снизился до 53,5 с 54,0. Составной PMI упал до 55 с 56, что является самым низким значением с января. Показатели производства находятся на трехмесячном минимуме в ведущей экономике еврозоны.
Французское производство показало себя лучше, чем в Германии, поднявшись до 55 с 54. Это новый шестилетний максимум. Данные по услугам разочаровали: цифры упали до 55,9 с 56,9. Это ставит французский составной индекс на уровень 55,7, что является шестимесячным минимумом.
Ранее Япония сообщила, что ее предварительный PMI в сфере производства также снизился в июле - до 52,2 с 52,4. Тем не менее иена вернула на рынки свою устойчивость и сегодня продолжает выглядеть сильной. Японская валюта увеличивает свою прибыль против доллара на пятой сессии торгов. Сегодня пара прорвала важный уровень сопротивления JPY111.30 и пытается закрепиться выше этого уровня, находясь на отметке JPY111.40.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Власти подогрели спрос на доллар на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке
|Стрельба в Днипре: "Профилатовская" полиция клонит к "экономической версии"
|Чем Трампу грозит отставка Тиллерсона
|Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы Цигикала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 25 июля в преддверии итогов заседания ФРС
|Власти подогрели спрос на доллар на межбанке
|Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке
|Фондовые индексы Украины 25 июля еще немного подросли
|Микроплатежи в GTA Online принесли разработчикам $1,09 миллиарда
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 24 июля составил 25,8437 грн
Это интересно
|На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
|Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
|Ford выяснил, что китайцам не нравится запах нового автомобиля
|WSJ: Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах
|SpaceX планирует реализовать повторный запуск ракет к 2018 году
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн