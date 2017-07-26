FORT FINANCIAL SERVICES: Валютный рынок FOREX консолидируется, японская иена отыгрывает свои недавние потери

Аналитики FORTFS сообщают, что рынки ожидает богатая в информационном плане неделя. В первую половину недели настроение игроков будет определяться американскими политическими вопросами. Вчера советник президента Трампа - Кушнер - выступил перед комитетом разведки сената. Во вторник начинается заседание ФРС, а в среду пройдет второй день заседания и будет принято решение по ставке. Впрочем, рынки не ждут каких-то серьезных новостей в этом отношении. В конце недели рынки будут анализировать данные американского ВВП во втором квартале. Кроме того, продолжается сезон корпоративной отчетности. В фокусе внимания - отчетность высокотехнологичных и IT секторов.

На валютном рынке FOREX пара EUR/USD продолжает находиться в центре глобального внимания. В эти дни пара торгуется осторожно и остается в консолидационном канале EUR1.1630-EUR1.1681. Данные общеевропейского PMI оказались более слабыми, чем ожидали участники рынка. Возможно, данные подтверждают опасения аналитиков, что экономический импульс, который так ярко проявился в первом полугодии в Европе, больше не ускоряет темп.

В Германии показатели производства и сферы услуг упали, причем больше, чем ожидалось. Производственный индекс PMI снизился до 58 с 59, а индекс услуг снизился до 53,5 с 54,0. Составной PMI упал до 55 с 56, что является самым низким значением с января. Показатели производства находятся на трехмесячном минимуме в ведущей экономике еврозоны.

Французское производство показало себя лучше, чем в Германии, поднявшись до 55 с 54. Это новый шестилетний максимум. Данные по услугам разочаровали: цифры упали до 55,9 с 56,9. Это ставит французский составной индекс на уровень 55,7, что является шестимесячным минимумом.

Ранее Япония сообщила, что ее предварительный PMI в сфере производства также снизился в июле - до 52,2 с 52,4. Тем не менее иена вернула на рынки свою устойчивость и сегодня продолжает выглядеть сильной. Японская валюта увеличивает свою прибыль против доллара на пятой сессии торгов. Сегодня пара прорвала важный уровень сопротивления JPY111.30 и пытается закрепиться выше этого уровня, находясь на отметке JPY111.40.

По материалам: IAFT News

