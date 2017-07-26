Финансовые новости
- |
- 26.07.17
- |
- 05:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ сузил список проверяемых финансовых операций с лицами из страны-агрессора
13:39 25.07.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.
Соответствующие изменения в "Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках" утверждены постановлением правления НБУ №67 от 24 июля 2017 года и обнародованы на веб-сайте центробанка.
Документ обязывает все банки обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций), а также сведений об их участниках.
Документ при этом предусматривал, что на ряд финансовых операций, кроме операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, указанное требование не распространяется. К ним в частности относились операции:
- на сумму, не превышающую 150 тыс. грн (в эквиваленте);
- в пользу государства или под государственные гарантии;
- по кредитам, займам, привлекаемым в соответствие с международными соглашениями Украины;
- по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшим государственную регистрацию;
- по проектам, которые осуществляются в рамках соглашений между Украиной и Европейским Союзом;
- по международно-техническим программам и проектам, зарегистрированным в соответствии с законом "О научной и научно-технической деятельности";
- по привлечению грантов от международных финансовых организаций, членом которых является Украина;
- во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными финансовыми организациями, членом которых является Украина;
- во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)
- с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;
- на основании индивидуальных лицензий, выданных НБУ;
- с целью возврата средств, полученных иностранными инвесторами от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.
В новой редакции положения исключена оговорка об операциях с лицами из страны-агрессора. В то же время операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где принимает участие лицо из страны-агрессора, по-прежнему подлежат обязательному всестороннему анализу и проверке.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Власти подогрели спрос на доллар на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке
|Стрельба в Днипре: "Профилатовская" полиция клонит к "экономической версии"
|Чем Трампу грозит отставка Тиллерсона
|Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы Цигикала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 25 июля в преддверии итогов заседания ФРС
|Власти подогрели спрос на доллар на межбанке
|Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке
|Фондовые индексы Украины 25 июля еще немного подросли
|Микроплатежи в GTA Online принесли разработчикам $1,09 миллиарда
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 24 июля составил 25,8437 грн
Это интересно
|На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
|Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
|Ford выяснил, что китайцам не нравится запах нового автомобиля
|WSJ: Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах
|SpaceX планирует реализовать повторный запуск ракет к 2018 году
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн