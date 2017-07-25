Объем торгов долларом на межбанке 24 июля уменьшился на $47,6 млн до $94,4 млн

В понедельник, 24 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 47,6 млн долларов по сравнению с 21 июля до 94,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,3 млн долларов по сравнению с 21 июля до 132 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 4 коп. в понедельник опустился на 7 коп. до уровня 25,81 UAH/USD.