Стоимость золота растет на ослаблении доллара перед заседанием ФРС США

Золото увеличивается в цене во вторник утром на снижении курса доллара к мировым валютам в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.57 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,96 доллара, или на 0,16% - до 1256,26 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,13%, до 16,465 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 93,94 пункта.

Американская валюта дешевеет перед заседанием ФРС, которое состоится 25-26 июля. Поскольку повышения ставки не ожидается, основное внимание трейдеров будет сосредоточено на риторике регулятора.

В июне регулятор повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов в текущем году. По данным CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в 3,1%.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.