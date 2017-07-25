Курс евро к доллару 25 июля остается на максимуме за два года на фоне оптимизма инвесторов

Курс евро к доллару остается на максимальных значениях с начала 2015 года, так как трейдеры сохраняют оптимизм относительно роста экономики еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.20 EET курс евро к доллару рос до 1,1655 доллара за евро с 1,1643 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,04 иены за доллар со 111,10 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 93,90 пункта.

"Инвесторы сохраняют оптимистичный настрой после выхода последних данных за июль, которые показали лишь незначительное замедление экономического роста, что предполагает, что экономика еврозоны растет по-прежнему сильными темпами", - пишет агентство Рейтер.

Как сообщила в понедельник исследовательская организация Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 55,8 пункта с уровня прошлого месяца в 56,3 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 56,2 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле сохранился на уровне прошлого месяца в 55,4 пункта. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 55,5 пункта. После выхода статданных курс евро незначительно снизился, но остался на самых высоких отметках с января 2015 года, когда пара достигала значения в 1,6-1,7 доллара за евро.

В то же время трейдеры продолжают ожидать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 25-26 июля. Поскольку повышения ставки не ожидается, основное внимание трейдеров будет сосредоточено на риторике регулятора. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов в текущем году. По данным CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в 3,1%.