Курс евро снижается к доллару 24 июля на слабой статистике по еврозоне

Курс евро снижается к американской валюте в понедельник после выхода слабой статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 EET курс евро к доллару снижался до 1,1650 доллара за евро с 1,1664 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 110,77 иены за доллар со 111,12 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,97 пункта.

Согласно сообщению исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 55,8 пункта с уровня прошлого месяца в 56,3 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 56,2 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле сохранился на уровне прошлого месяца в 55,4 пункта. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 55,5 пункта. А индекс деловой активности в области промышленного производства зоны евро опустился до минимума за последние три месяца в 56,8 пункта с июньских 57,4 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор снизится только до 57,2 пункта.

"Снижение композитного индекса PMI еврозоны в июле предполагает, что экономика могла замедлиться в начале третьего квартала", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Джека Аллена (Jack Allen).

Теперь инвесторы ожидают публикации других статданных региона позднее на этой неделе. Так, во вторник исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата в Германии, а в среду станет известна предварительная оценка ВВП Великобритании за второй квартал.