Финансовые новости
- |
- 24.07.17
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс евро снижается к доллару 24 июля на слабой статистике по еврозоне
15:00 24.07.2017 |
Курс евро снижается к американской валюте в понедельник после выхода слабой статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.15 EET курс евро к доллару снижался до 1,1650 доллара за евро с 1,1664 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 110,77 иены за доллар со 111,12 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,97 пункта.
Согласно сообщению исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 55,8 пункта с уровня прошлого месяца в 56,3 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 56,2 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле сохранился на уровне прошлого месяца в 55,4 пункта. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 55,5 пункта. А индекс деловой активности в области промышленного производства зоны евро опустился до минимума за последние три месяца в 56,8 пункта с июньских 57,4 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор снизится только до 57,2 пункта.
"Снижение композитного индекса PMI еврозоны в июле предполагает, что экономика могла замедлиться в начале третьего квартала", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Джека Аллена (Jack Allen).
Теперь инвесторы ожидают публикации других статданных региона позднее на этой неделе. Так, во вторник исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата в Германии, а в среду станет известна предварительная оценка ВВП Великобритании за второй квартал.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия
|Выходные в АТО. Разрушены Марьинка и Зайцево
|Белый дом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России
|Конгресс США согласовал новые санкции против России: что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,8232 грн
|Курс евро снижается к доллару 24 июля на слабой статистике по еврозоне
|Главы банков США зарабатывают вдвое больше европейских коллег - FT
|Большинство рынков акций АТР выросли 24 июля, Токио и Сидней закрылись в минусе
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 155,4 млн гривен 24 июля
|Обвиненные в махинациях со ставками Deutsche Bank и JPMorgan Chase выплатят в США $148 млн
Это интересно
|Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?
|Новые iPhone получат лазерную автофокусировку
|15 признаков того, что вам недоплачивают
|Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа
|Хакер украл криптовалюту Etherium на $32 миллиона
|Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
|Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов