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Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 155,4 млн гривен 24 июля
13:23 24.07.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 155,36 млн гривен до 292,7 млрд гривен 24 июля.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 367,9 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 24 июля уменьшился на 0,08 млн гривен до 1,15 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 93,43 млн гривен до 21,79 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 24 июля уменьшился на 62,01 млн гривен до 682,36 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 11.07
|662856,39
|371006,70
|270326,09
|21517,44
|6,15
|на 12.07
|685263,50
|371006,70
|292757,71
|21493,39
|5,71
|на 13.07
|685512,88
|371006,70
|293029,91
|21470,28
|5,99
|на 14.07
|685680,47
|371006,70
|293108,04
|21564,52
|1,21
|на 17.07
|685831,38
|371006,70
|293246,62
|21576,71
|1,34
|на 18.07
|685685,17
|371006,70
|293106,55
|21570,50
|1,42
|на 19.07
|685612,00
|371006,70
|293019,04
|21584,95
|1,31
|на 20.07
|682489,17
|367906,70
|292994,80
|21586,33
|1,34
|на 21.07
|682422,69
|367906,70
|292820,24
|21694,51
|1,23
|на 24.07
|682360,68
|367906,70
|292664,89
|21787,94
|1,15
Официальный курс НБУ на 24 июля- 25,889731 грн/$1.
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