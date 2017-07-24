Rothschild Investment Corporation приобрел акции Bitcoin Investment Trust на сумму $210 тыс

Такие данные приводятся в декларации Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Конечно, сумма для такого крупного фонда просто ничтожна, тем не менее мы фиксируем интерес институциональных инвесторов к криптовалютам, и это, возможно, говорит о признании грядущих изменений в мировой финансовой системе.

Реакция на данную информацию в интернет-пространстве в основном позитивная, однако не более чем на словах. Котировки криптовалюты практически не изменяются.

Гораздо важнее для bitcoin тот факт, что раскола удалось избежать. В ночь на пятницу 21 июля был достигнут необходимый порог поддержки BIP91, при написании которого были учтены предыдущие предложения по масштабированию биткоина. Это существенно повысило шансы на успешную активацию протокола SegWit2x, который поможет достичь желаемой цели - увеличения пропускной способности сети биткоина, не приведя при этом к ее расколу на несколько блокчейнов.

Именно это помогло криптовалюте приблизиться к своим недавним максимумам. На графике видно, что сейчас bitcoin стоит $2743.