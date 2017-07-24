НБУ утвердил порядок оценки деривативов

Национальный банк утвердил порядок оценки деривативов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Порядок разработан в соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности 13 "Оценка справедливой стоимости".

Он содержит описание методик, используемых Национальным банком для оценки справедливой стоимости биржевых и внебиржевых деривативов.

Также в порядке приведено описание моделей для оценки простых внебиржевых деривативов: валютного форварда, валютного свопа, валютного опциона европейского типа, соглашения о форвардной процентной ставке и простого свопа процентной ставки.

В будущем Национальный банк планирует разработать калькуляторы для оценки справедливой стоимости простых деривативов с помощью описанных моделей и разместить их на страницах своего официального интернет-представительства.

В случае отсутствия собственных методик и моделей для оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов, банки могут использовать подходы Национального банка.

"Порядок оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов, операции с которыми осуществляет Национальный банк Украины" утвержден постановлением правления НБУ №437-рш от 13 июля 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта представители "Реанимационного пакета реформ", комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, "Украинской биржи" и Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) на круглом столе обсудили законопроект №3498 о регулируемых рынках и деривативах.

Эксперты организации РПР предложили направить законопроект о регулируемых рынках и деривативах на повторное второе чтение.

Вышеуказанный законопроект 20 ноября 2015 года был подан в Верховную Раду.

В декабре того же года комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал принять его в первом чтении с последующей доработкой.

31 марта 2016 парламент поддержал законопроект в первом чтении.

В течение прошлого года происходило активное обсуждение законопроекта на базе различных дискуссионных площадок.

По результатам фундаментальных дискуссий законопроект был доработан ко второму чтению и 18 октября 2016 профильный комитет рекомендовал принять его во втором чтении.