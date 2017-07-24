Финансовые новости
- |
- 24.07.17
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ утвердил порядок оценки деривативов
10:58 24.07.2017 |
Национальный банк утвердил порядок оценки деривативов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Порядок разработан в соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности 13 "Оценка справедливой стоимости".
Он содержит описание методик, используемых Национальным банком для оценки справедливой стоимости биржевых и внебиржевых деривативов.
Также в порядке приведено описание моделей для оценки простых внебиржевых деривативов: валютного форварда, валютного свопа, валютного опциона европейского типа, соглашения о форвардной процентной ставке и простого свопа процентной ставки.
В будущем Национальный банк планирует разработать калькуляторы для оценки справедливой стоимости простых деривативов с помощью описанных моделей и разместить их на страницах своего официального интернет-представительства.
В случае отсутствия собственных методик и моделей для оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов, банки могут использовать подходы Национального банка.
"Порядок оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов, операции с которыми осуществляет Национальный банк Украины" утвержден постановлением правления НБУ №437-рш от 13 июля 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, 13 марта представители "Реанимационного пакета реформ", комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, "Украинской биржи" и Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) на круглом столе обсудили законопроект №3498 о регулируемых рынках и деривативах.
Эксперты организации РПР предложили направить законопроект о регулируемых рынках и деривативах на повторное второе чтение.
Вышеуказанный законопроект 20 ноября 2015 года был подан в Верховную Раду.
В декабре того же года комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал принять его в первом чтении с последующей доработкой.
31 марта 2016 парламент поддержал законопроект в первом чтении.
В течение прошлого года происходило активное обсуждение законопроекта на базе различных дискуссионных площадок.
По результатам фундаментальных дискуссий законопроект был доработан ко второму чтению и 18 октября 2016 профильный комитет рекомендовал принять его во втором чтении.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия
|Выходные в АТО. Разрушены Марьинка и Зайцево
|Белый дом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России
|Конгресс США согласовал новые санкции против России: что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,8232 грн
|Курс евро снижается к доллару 24 июля на слабой статистике по еврозоне
|Главы банков США зарабатывают вдвое больше европейских коллег - FT
|Большинство рынков акций АТР выросли 24 июля, Токио и Сидней закрылись в минусе
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 155,4 млн гривен 24 июля
|Обвиненные в махинациях со ставками Deutsche Bank и JPMorgan Chase выплатят в США $148 млн
Это интересно
|Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?
|Новые iPhone получат лазерную автофокусировку
|15 признаков того, что вам недоплачивают
|Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа
|Хакер украл криптовалюту Etherium на $32 миллиона
|Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
|Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов