Золото дешевеет 24 июля в рамках коррекции после роста на ослаблении доллара

Золото коррекционно снижается в цене в понедельник утром после предыдущего роста до максимума с июня на фоне уменьшения курса доллара к мировым валютам; удешевление доллара вызвано ожиданием инвесторами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и неопределенностью в связи с экономической политикой президента страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,24 доллара, или на 0,02% - до 1254,66 доллара за тройскую унцию. Ранее стоимость металла росла до максимума с 19 июня, до 1257,30 доллара за унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро сохранялась на отметке в 16,457 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 93,91 пункта.

Трейдеры реагируют на динамику курса доллара к мировым валютам, доллар дешевеет накануне заседания ФРС 25-26 июля. Инвесторов интересует, будет ли регулятор повышать процентную ставку в этом году, и сколько раз. Слабые статданные США по инфляции и розничным продажам говорят о том, что регулятор может придерживаться более мягкой монетарной политики, считают эксперты.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Оказывает влияние на курс американской валюты и обеспокоенность инвесторов относительно неопределенности экономической политики президента США Дональда Трампа. Так, Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Освободившееся место пресс-секретаря и главы пресс-службы Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс.

По данным СМИ, причиной увольнения Спайсера стало его несогласие с решением президента выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.