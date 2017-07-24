Финансовые новости
- |
- 24.07.17
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дешевеет 23 июля в ожидании заседания ФРС США
09:00 24.07.2017 |
Курс доллара к основным мировым валютам умеренно опускается в понедельник утром, оставаясь на самых низких отметках с июня 2016 года, инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.24 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 93,90 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1669 доллара за евро с 1,1666 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,06 иены за доллар со 111,13 иены на прошлых торгах.
Заседание ФРС США состоится 25-26 июля. Инвесторов интересует, будет ли регулятор повышать процентную ставку в этом году, и сколько раз. Слабые статданные США по инфляции и розничным продажам говорят о том, что регулятор может придерживаться более мягкой монетарной политики, считают эксперты.
В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в 3,1%.
Вызывает беспокойство участников рынка и политическая неопределенность в США. В частности, это касается вероятности исполнения президентом страны Дональдом Трампом ряда запланированных реформ.
Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Освободившееся место пресс-секретаря и главы пресс-службы Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс. По данным СМИ, причиной увольнения Спайсера стало его несогласие с решением президента выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия
|Выходные в АТО. Разрушены Марьинка и Зайцево
|Белый дом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России
|Конгресс США согласовал новые санкции против России: что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,8232 грн
|Курс евро снижается к доллару 24 июля на слабой статистике по еврозоне
|Главы банков США зарабатывают вдвое больше европейских коллег - FT
|Большинство рынков акций АТР выросли 24 июля, Токио и Сидней закрылись в минусе
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 155,4 млн гривен 24 июля
|Обвиненные в махинациях со ставками Deutsche Bank и JPMorgan Chase выплатят в США $148 млн
Это интересно
|Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?
|Новые iPhone получат лазерную автофокусировку
|15 признаков того, что вам недоплачивают
|Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа
|Хакер украл криптовалюту Etherium на $32 миллиона
|Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
|Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов