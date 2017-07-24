Доллар дешевеет 23 июля в ожидании заседания ФРС США

Курс доллара к основным мировым валютам умеренно опускается в понедельник утром, оставаясь на самых низких отметках с июня 2016 года, инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.24 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 93,90 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1669 доллара за евро с 1,1666 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,06 иены за доллар со 111,13 иены на прошлых торгах.

Заседание ФРС США состоится 25-26 июля. Инвесторов интересует, будет ли регулятор повышать процентную ставку в этом году, и сколько раз. Слабые статданные США по инфляции и розничным продажам говорят о том, что регулятор может придерживаться более мягкой монетарной политики, считают эксперты.

В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в 3,1%.

Вызывает беспокойство участников рынка и политическая неопределенность в США. В частности, это касается вероятности исполнения президентом страны Дональдом Трампом ряда запланированных реформ.

Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Освободившееся место пресс-секретаря и главы пресс-службы Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс. По данным СМИ, причиной увольнения Спайсера стало его несогласие с решением президента выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.