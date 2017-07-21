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Депозитные ставки для физлиц 21.07.17
16:37 21.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 июля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.07.17
|21.07.17
|20.07.17
|21.07.17
|20.07.17
|21.07.17
|3 месяца
|14.26
|14.03
|2.74
|2.55
|1.69
|1.53
|6 месяцев
|15.30
|15.15
|3.32
|3.11
|2.34
|2.13
|9 месяцев
|15.00
|15.00
|3.54
|3.51
|2.28
|2.28
|12 месяцев
|15.54
|15.36
|3.98
|3.76
|2.97
|2.70
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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