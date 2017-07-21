Золото дорожает 21 июля на фоне снижения курса доллара к мировым валютам

Золото растет в цене в пятницу на фоне дешевеющей американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,26 доллара, или на 0,1% - до 1246,77 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,09% - до 16,36 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 94,19 пункта.

Удешевление доллара связано с заявлениями главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, сделанными в четверг после заседания регулятора. ЕЦБ по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил свои ставки, включая базовую - на нулевом уровне, по депозитам - на уровне минус 0,4%, также сохранив объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно до конца 2017 года.

Позднее в ходе пресс-конференции Драги заявил, что в течение продолжительного периода времени ставки будут находиться на текущих рекордно низких уровнях. Он отметил, что значительный объем стимулов в рамках денежно-кредитной политики все еще нужен экономике еврозоны для поддержания необходимого уровня инфляции. В то же время регулятор не исключает ужесточения монетарной политики осенью, но для этого необходимо улучшение экономических условий в макрорегионе. На этом фоне в ходе торгов четверга пара евро-доллар поднималась до отметки в 1,1642 доллара за евро, что является максимумом с 24 августа 2015 года.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.