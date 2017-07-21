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Индекс ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.07.2017
10:59 21.07.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|18.07
|10.9639
|-
|-
|-
|-
|11.3964
|12.5250
|-
|-
|-
|19.07
|10.8867
|-
|-
|-
|-
|11.7051
|11.0299
|-
|-
|-
|20.07
|11.0893
|-
|-
|-
|-
|11.6498
|12.9666
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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