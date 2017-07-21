Объем торгов долларом на межбанке 20 июля увеличился на $20,5 млн до $129,1 млн

В четверг, 20 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 20,5 млн долларов по сравнению с 19 июля до 129,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 33 млн долларов по сравнению с 19 июля до 169,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 1 коп. в четверг опустился на 3 коп. до уровня 25,92 UAH/USD.