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Евро слабо дешевеет 21 июля в рамках коррекции
09:03 21.07.2017 |
Курс евро к доллару слабо дешевеет в пятницу утром в рамках коррекции после достижения максимума с августа 2015 года днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.08 EET курс евро к доллару снижается до 1,1629 доллара за евро с 1,1632 доллара за евро на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга пара поднималась до отметки в 1,1642 доллара за евро, что является максимумом с 24 августа 2015 года.
Курс доллара к иене рос до 111,95 иены за доллар со 111,91 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 94,30 пункта.
На рост курса евро к доллару повлияли заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, сделанные после заседания регулятора. ЕЦБ по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил свои ставки, включая базовую - на нулевом уровне, по депозитам - на уровне минус 0,4%, также сохранив объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно до конца 2017 года.
На пресс-конференции, которая состоялась позднее, Драги заявил, что в течение продолжительного периода времени ставки будут находиться на текущих рекордно низких уровнях. Он отметил, что значительный объем стимулов в рамках денежно-кредитной политики все еще нужен экономике еврозоны для поддержания необходимого уровня инфляции. В то же время регулятор не исключает ужесточения монетарной политики осенью, но для этого необходимо неожиданное улучшение экономических условий в макрорегионе. В частности, регулятор может осенью обсудить дальнейшую судьбу своей программы выкупа гособлигаций.
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