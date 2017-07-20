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В июне объем операций на межбанке увеличился на 5% до $5,8 млрд
19:08 20.07.2017 |
В июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в июне составил 2,990 млрд долларов (в мае - 2,839 млрд долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 2,990 млрд долларов (в мае - 2,839 млрд долларов).
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций на межбанке увеличился на 4% до $5,7 млрд.
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