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В июне чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $300 млн
19:02 20.07.2017 |
В июне Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 300,2 млн долларов.
Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.
За месяц официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 0,96% или на 25,4 коп.
Учитывая благоприятную ситуацию, НБУ в течение месяца проводил операции по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов, без потери доминирующих тенденций на валютном рынке.
НБУ купил на межбанке 301,6 млн долларов (в эквиваленте), тогда как продал 1,4 млн долларов (в эквиваленте)
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
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