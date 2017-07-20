Евро рекордно вырос с августа 2015 г после заявлений главы ЕЦБ

Японская иена снизилась в четверг, тогда как инвесторы оценивали сигналы центральных банков в отношении планов по корректировке программ стимулирования, сообщает Dow Jones.

Курс евро вырос на 0,4% до 1,1565 доллара США, а японская иена снизилась примерно на 0,1% против доллара США. Ранее в ходе торгов курс европейской валюты достигал 1,1643 доллара, что является максимумом с августа 2015 года.

Европейский центральный банк по результатам своего последнего заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений и проинформировал инвесторов о своих планах по сворачиванию количественного смягчения. Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что центральный банк пока не обсуждал будущее своей программы покупки облигаций, но планирует это сделать осенью.

Кэтлин Брукс из City Index говорит, что тон центрального банка был мягким, и это делает гораздо менее вероятным то, что ЕЦБ объявит о планах по сворачиванию стимулирования в сентябре, как ожидали некоторые инвесторы.

"В сегодняшнем заседании нет ничего нового,... а отсутствие новостей означает, что не изменится и тренд евро, который сейчас является восходящим", - говорит Брукс в аналитической записке.

Между тем, Банк Японии также оставил денежно-кредитную политику без изменений, понизив при этом свои прогнозы по инфляции. В то время как центральные банки разных стран от Европы до Канады приближаются к сворачиванию стимулирования, Банк Японии, вероятно, будет сохранять свою денежно-кредитную политику сверхмягкой, так как инфляция остается низкой. Это, вероятно, снизит привлекательность иены в глазах инвесторов, стремящихся к доходности.

Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 16 других основных валют, остался почти без изменений, составив 86,98.