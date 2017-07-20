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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 20.07.17

11:20 20.07.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
17 июля 44653.3
18 июля 46674.0
19 июля 50429.7
20 июля 51618.5

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ на 20 июля- 25,944129 грн/$1.
 

ПО РУБРИКАМ

15:59 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,9313 грн.

13:59 Ис­лам­ский бан­кинг пы­та­ет­ся за­во­е­вать Аф­ри­ку

13:51 Бир­жи АТР 20 июля за­кры­лись в плю­се на по­до­ро­жав­шей неф­ти и кор­по­ра­тив­ных но­во­стях

11:59 НБУ умень­шил свой порт­фель ОВГЗ на 3,1 млрд гри­вен 20 июля

11:29 Мин­фин до­го­во­рил­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии еди­ной си­сте­мы ве­ри­фи­ка­ции бюд­жет­ных вы­плат

11:26 НБУ про­дал 19 июля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 12 408 млн гри­вен

11:23 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 19.07.2017

11:20 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 20.07.17

10:48 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 20 июля

10:23 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 19 июля умень­шил­ся на $14,3 млн до $108,6 млн

09:38 Дол­лар ста­би­лен к ев­ро 20 июля и до­ро­жа­ет к иене в ожи­да­нии за­се­да­ния ЕЦБ

09:20 Зо­ло­то де­ше­ве­ет по­сле ре­ше­ния Бан­ка Япо­нии и на ожи­да­ни­ях за­се­да­ния ЕЦБ

08:37 "Укрпочта" по­лу­чи­ла ак­кре­ди­та­цию от пла­теж­ной си­сте­мы Mastercard

07:32 Три ос­нов­ных ин­дек­са США по­ста­ви­ли ре­кор­ды 19 июля на но­во­стях ком­па­ний, ста­ти­сти­ке по рын­ку жи­лья

19.07 Ва­лют­чи­кам не уда­лось се­рьез­но рас­ка­чать курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 19 июля

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15:19 Нефть не­мно­го уси­ли­ла подъ­ем, це­на Brent пре­вы­си­ла $50 за бар­рель

14:09 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны в ян­ва­ре-июне вы­рос на 7,3% - Гос­стат

13:49 По­ро­шен­ко одоб­рил обя­за­тель­ную сер­ти­фи­ка­цию энер­го­эф­фек­тив­но­сти зда­ний и объ­ек­тов стро­и­тель­ства

13:27 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон "О Фон­де энергоэффективности"

12:56 В 1-м по­лу­го­дии ди­ви­ден­ды от го­с­па­ке­тов ак­ций при­нес­ли гос­бюд­же­ту 562,6 млн гри­вен

12:55 В 1-м по­лу­го­дии арен­да го­си­му­ще­ства при­нес­ла бюд­же­ту 491,3 млн гри­вен

12:54 В 1-м по­лу­го­дии при­ва­ти­за­ция при­нес­ла бюд­же­ту 109,5 млн гри­вен

11:53 Про­цесс кор­по­ра­ти­за­ции Укр­залізниці раз­бло­ки­ро­ван - Бал­чун

11:29 Мин­фин до­го­во­рил­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии еди­ной си­сте­мы ве­ри­фи­ка­ции бюд­жет­ных вы­плат

10:42 Ги­брид­ная вой­на Фир­та­ша

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16:02 Дра­ги за­явил о со­хра­ня­ю­щей­ся не­об­хо­ди­мо­сти сти­му­лов в ев­ро­зоне

15:16 ЕЦБ не стал ме­нять про­цент­ные став­ки, со­хра­нил объ­ем QE на 60 млрд ев­ро в ме­сяц

15:14 Ки­тай на­ка­зал 210 ты­сяч чи­нов­ни­ков за кор­руп­цию По­дроб­нее: http://www.vestifinance.ru/articles/88505

13:59 Ис­лам­ский бан­кинг пы­та­ет­ся за­во­е­вать Аф­ри­ку

11:42 Рос­сии бу­дет очень слож­но за­пу­стить тур­би­ны Siemens в Кры­му

08:24 С точ­ки зре­ния Пу­ти­на, Трамп — оче­ред­ной за­вер­бо­ван­ный им агент, - Юрий Фель­ш­тин­ский

07:54 Ген­про­ку­ра­ту­ра Рос­сии оспо­ри­ла ре­ше­ния ЦБ по бан­ку "Югра"

07:38 Ирак на­ме­рен уве­ли­чить до­бы­чу неф­ти до 5 млн бар­ре­лей в день - ми­нистр неф­ти

19.07 Тур­ция счи­та­ет Daimler и BASF по­соб­ни­ка­ми тер­ро­риз­ма

19.07 Бер­лин - Ан­ка­ра: но­вая сту­пень эс­ка­ла­ции

19.07 Тош­но­твор­ный ужин Трам­па с Пу­ти­ным. По­че­му это вы­год­но Укра­ине

19.07 Банк Ан­глии пред­ста­вил пла­сти­ко­вые 10 фун­тов с изоб­ра­же­ни­ем Джейн Остин

19.07 Ки­тай­цы от­ка­зы­ва­ют­ся от на­лич­ных де­нег

19.07 Что бу­дет в Поль­ше по­сле Ка­чинь­ско­го

19.07 В Уруг­вае на­ча­лась ле­галь­ная про­да­жа ма­ри­ху­а­ны

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15:01 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

12:25 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

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17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

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06.07 Ко­ро­ля иг­ра­ет сви­та. Кто сто­ит за спи­ной мэ­ра Клич­ко

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13:05 Об­стре­лы Ма­рьин­ки. Ко­гда ВСУ уда­рят по тер­ри­ко­ну

11:07 "Дочь Рабиновича". Са­вчен­ко на­ко­нец на­шли по­ли­ти­че­ско­го со­рат­ни­ка

09:32 Ко­гда ждать рос­сий­ско­го про­ры­ва на Ма­ри­у­поль

19.07 Пре­зи­дент-ар­битр. За­чем Яце­нюк на­ме­ка­ет на свои пре­зи­дент­ские ам­би­ции

19.07 Тош­но­твор­ный ужин Трам­па с Пу­ти­ным. По­че­му это вы­год­но Укра­ине

19.07 Смерть "совка". Что даст Укра­ине но­вый сер­жант­ский кор­пус

19.07 Пло­хие но­во­сти для Рос­сии. По­че­му вой­на не уто­ми­ла, а разо­зли­ла укра­ин­цев

19.07 По­че­му тер­ро­ри­сты все ча­ще об­стре­ли­ва­ют жи­лые квар­та­лы го­ро­дов и сел Дон­бас­са

19.07 Кор­руп­ция страш­нее вой­ны? "Антикоррупционеры" пре­вра­ща­ют­ся в боль­ше­ви­ков

18.07 Но­вый со­юз. По­че­му в Гру­зии По­ро­шен­ко не спра­ши­ва­ли о Са­а­ка­шви­ли

18.07 Как "Малороссия" окон­ча­тель­но рассо­рит "ЛНР" и "ДНР

18.07 Ини­ци­а­ти­ва о "Малороссии" не впи­сы­ва­ет­ся в мин­ский про­цесс – Грыз­лов

18.07 В "ЛНР" опро­верг­ли уча­стие в объ­яв­лен­ном За­хар­чен­ко со­зда­нии "Малороссии"

18.07 Ки­ев ожи­да­ет от ОБСЕ оцен­ки за­яв­ле­ния За­хар­чен­ко о "Малороссии" на за­се­да­нии ТКГ в сре­ду - Мар­чук

18.07 За­яв­ле­ние За­хар­чен­ко о "Малороссии" - это не вы­ход из Мин­ско­го про­цес­са, это под­ня­тие ста­вок в пе­ре­го­во­рах - по­ли­то­лог

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19.07 Воз­вра­ще­ние "умных" оч­ков Google: что из­ме­ни­лось

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18.07 ФБР пре­ду­пре­ди­ло ро­ди­те­лей об опас­но­сти IoT-иг­ру­шек

18.07 Ха­кер по­хи­тил по­чти $8 млн в крип­то­ва­лю­те, под­ме­нив адрес Ethereum-ко­шель­ка, на ко­то­рый от­прав­ля­лись день­ги во вре­мя ICO

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14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

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23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

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13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

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07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

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