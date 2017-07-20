Объем торгов долларом на межбанке 19 июля уменьшился на $14,3 млн до $108,6 млн

В среду, 19 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 14,3 млн долларов по сравнению с 18 июля до 108,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 18,7 млн долларов по сравнению с 18 июля до 136,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 1 коп. в среду вырос на 1 коп. до уровня 25,95 UAH/USD.



