Доллар стабилен к евро 20 июля и дорожает к иене в ожидании заседания ЕЦБ

Курс доллара США практически не меняется к евро и слабо растет к иене, инвесторы оценивают результаты заседания Банка Японии и ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Курс евро к доллару США вырос к 9:15 EET в четверг до $1,1514 по сравнению с $1,1515 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,16 иены против 111,97 иены накануне, курс евро к иене вырос до 129,15 иены по сравнению с 128,94 иены по итогам предыдущей сессии.

Как сообщалось, Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики на июльском заседании, оставив целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на уровне минус 0,1%, объем покупки активов - на уровне около 80 трлн иен ($715 млрд) в год.

Вместе с тем руководство ЦБ в очередной раз отодвинуло сроки прогнозируемого роста инфляции до таргетируемых 2% на год, до фингода, который завершается в марте 2020 года - на год позже, чем ожидалось ранее. Соответственно, можно предположить, что крайне мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии сохранится на протяжении долгого времени.

Также в четверг завершится заседание ЕЦБ.

Эксперты полагают, что центробанк не станет вносить изменений в ДКП, однако в заявлениях по итогам июльского заседания может начать подготовку рынков к скорому отказу от программы количественного смягчения (QE).

Аналитики практически полностью уверены в том, что ЕЦБ начнет сокращать объемы ежемесячного выкупа активов в рамках QE с нынешних 60 млрд евро в ближайшее время, но не в этом месяце.

