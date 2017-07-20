Финансовые новости
- |
- 20.07.17
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дешевеет после решения Банка Японии и на ожиданиях заседания ЕЦБ
09:20 20.07.2017 |
Золото слабо дешевеет в четверг утром на фоне ожидания инвесторами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.52 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,43 доллара, или на 0,36% - до 1237,57 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,66% - до 16,189 доллара за унцию.
Стоимость золота демонстрирует слабую отрицательную динамику после того, как Банк Японии принял решение сохранить ключевую ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, которая была введена в январе 2016 года. Банк Японии продолжит политику количественного и качественного смягчения (QQE) с применением отрицательной ставки, нацеливаясь на достижение стабильного показателя инфляции в 2%.
Теперь внимание трейдеров обращено на заседание ЕЦБ, которое состоится позднее в четверг. По итогам предыдущего заседания регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор не будет менять основные параметры своей политики.
Поддерживает удешевление золота и рост курса доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 94,90 пункта. Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютчикам не удалось серьезно раскачать курс доллара на межбанке 19 июля
|Максим Нефьодов: Через пять лет мы, конечно, не станем Польшей
|Президент-арбитр. Зачем Яценюк намекает на свои президентские амбиции
|Тошнотворный ужин Трампа с Путиным. Почему это выгодно Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет после решения Банка Японии и на ожиданиях заседания ЕЦБ
|Биржи АТР растут 20 июля вслед за биржами США, японский Nikkei 225 - на решении ЦБ по ставке
|"Укрпочта" получила аккредитацию от платежной системы Mastercard
|Три основных индекса США поставили рекорды 19 июля на новостях компаний, статистике по рынку жилья
|Валютчикам не удалось серьезно раскачать курс доллара на межбанке 19 июля
|Рынок акций Украины в среду еще немного вырос
Это интересно
|В Samsung Pay появилась поддержка PayPal
|32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160
|«Нано-квартиры» – последняя тенденция рынка в перенаселенном Гонконге
|Американцы испытали лазерную пушку в Персидском заливе
|Крупнейший в мире алмаз Lesedi la Rona могут распилить для продажи
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает