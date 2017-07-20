Золото дешевеет после решения Банка Японии и на ожиданиях заседания ЕЦБ

Золото слабо дешевеет в четверг утром на фоне ожидания инвесторами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.52 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,43 доллара, или на 0,36% - до 1237,57 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,66% - до 16,189 доллара за унцию.

Стоимость золота демонстрирует слабую отрицательную динамику после того, как Банк Японии принял решение сохранить ключевую ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, которая была введена в январе 2016 года. Банк Японии продолжит политику количественного и качественного смягчения (QQE) с применением отрицательной ставки, нацеливаясь на достижение стабильного показателя инфляции в 2%.

Теперь внимание трейдеров обращено на заседание ЕЦБ, которое состоится позднее в четверг. По итогам предыдущего заседания регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор не будет менять основные параметры своей политики.

Поддерживает удешевление золота и рост курса доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 94,90 пункта. Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.