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Депозитные ставки для физлиц 19.07.17
18:21 19.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 июля 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|18.07.17
|19.07.17
|18.07.17
|19.07.17
|18.07.17
|19.07.17
|3 месяца
|14.42
|14.19
|2.90
|2.76
|1.80
|1.72
|6 месяцев
|15.36
|15.31
|3.47
|3.37
|2.44
|2.42
|9 месяцев
|15.04
|14.94
|3.76
|3.60
|2.53
|2.48
|12 месяцев
|15.62
|15.53
|4.15
|4.03
|3.08
|3.08
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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