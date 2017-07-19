Банк Англии представил пластиковые 10 фунтов с изображением Джейн Остин

Банк Англии во вторник официально представил новую 10-фунтовую банкноту с изображением Джейн Остин. Презентация была проведена в Уинчестерском соборе, где похоронена писательница.

Купюра напечатана на полимерном материале и имеет срок службы до 5 лет, в 2,5 раза дольше используемых сейчас денег. Также она обладает повышенной степенью защиты благодаря прозрачному участку с изображением королевы Елизаветы II, голограмме, на которой слово Ten ("десять") меняется при изменении угла обзора на Pounds ("фунтов"), различимой только под микроскопом надписи под портретом королевы и другим особым деталям.

Банкнота поступит в обращение 14 сентября и постепенно заменит старую купюру с изображением Чарльза Дарвина. Ожидается, что в 2020 году Банк Англии выпустит обновленную версию купюры в 20 фунтов, на которой вместо Адама Смита будет нанесен портрет художника Уильяма Тёрнера.

"Наши банкноты служат хранилищами коллективной памяти, рассказывающими о славной истории Великобритании и вкладе в нее самых выдающихся граждан, - заявил председатель Банка Англии Марк Карни во время презентации. - При этом новые банкноты становятся гигиеничнее, безопаснее и прочнее".





М.Карни отметил, что во времена Дж.Остин десять фунтов были значительной суммой, превышавшей 1 тыс. современных фунтов. Именно столько она получила от издательства Crosby & Co. за свое первое подготовленное к печати произведение, роман "Сьюзен" (опубликован под измененным названием "Нортенгерское аббатство" после смерти автора в 1817 году).