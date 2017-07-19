Подводные камни при инвестировании за границу

Кристина Болотова / LIGA.net

С начала июля Национальный банк упростил инвестиции физических лиц за границу. Отныне украинцы могут перечислять за пределы страны до $50 000 ежегодно на основании электронной лицензии, которую можно бесплатно получить в любом банке. Электронная лицензия дает право вкладывать средства в активы, размещать деньги в зарубежных банках, заключать договоры страхования жизни с иностранными компаниями.

Раньше зарубежные инвестиции были ограниченными и более обременительными для физических лиц. До недавних пор, чтобы вложиться в международные финансовые инструменты, нужно было получать индивидуальные лицензии в Национальном банке. Для этого необходимо было лично обратиться в НБУ, заранее определиться с суммой и количеством активов на покупку, обосновать необходимость операции, пройти собеседования в правоохранительных органах. Срок оформления лицензии для проведения одной сделки занимал 30 дней и больше. Из-за сложности процедур многие потенциальные инвесторы даже не рассматривали легальный путь зарубежных вложений.

Сейчас физлицам по-прежнему требуется одноразовая лицензия, но теперь ее можно получить гораздо быстрее. Документ в электронном виде можно запросить в банке, где у клиента открыт валютный счет для дальнейших переводов. Далее банк делает запрос в Национальный банк. Главное условие для клиента - доказать, что средства, предназначенные для вывода за границу, заработаны официально и законно.

Оформление лицензии занимает сутки, но на начальном этапе сроки зависят от технических возможностей банка и регулятора. "Я сейчас прохожу процедуру получения электронной лицензии. Поскольку для финучреждения это "первый блин" и внутренние процедуры банка тестируются непосредственно на моих документах, то за один день уложиться не получилось. Надеюсь, что вторую лицензию смогу получить в течение дня", - рассказывает Алексей Сухоруков, управляющий директор инвестиционной группы УНИВЕР.

Заманчивые бумаги

После смягчения требований НБУ многие потенциальные инвесторы обратили внимание на возможность покупки акций всемирно известных компаний. Торговля ценными бумагами гигантов вроде Google, Facebook, Apple, Microsoft проходит на международных биржах. Физлица не могут напрямую осуществлять сделки на биржах, для этого необходимы услуги брокера. "Брокеры предоставляют клиенту перечень позиций, доступных для торговли, и, соответственно, биржевые площадки, которые им доступны. Как правило, перечень инструментов широкий. Он включает глобальные рынки Америки, Европы и Азии. Таким образом, можно торговать акциями, облигациями, деривативами, другими инструментами", - объясняет Андрей Шевчишин, главный аналитик Forex Club.

У украинских брокерских компаний нет доступа к международным биржам. Но некоторые из них могут выполнять функцию субброкеров - посредников, которые помогают инвестору вывести средства на счет иностранной брокерской компании, подключенной к биржам. Например, прямой договор с европейским брокером есть у УНИВЕРа. Ряд других украинских брокерских компаний уже активно рассматривают новые возможности для расширения бизнеса.

Начинающему инвестору стоит учитывать, что покупка ценных бумаг даже самых дорогостоящих компаний не всегда гарантирует доход. Чтобы правильно выбирать инвестиции, необходимы знания, опыт или аналитическая помощь. "На рынке происходят взлеты и падения, а трейдинг - это череда прибыльных и убыточных сделок. Поэтому необязательно инвестор получит доход по акциям или размер дохода будет достаточным, чтобы покрыть комиссионные расходы на брокерское обслуживание и банковские переводы. На продолжительных горизонтах инвестирования можно говорить о прибыли", - объясняет Андрей Шевчишин.

Депозиты без риска

Открывать депозитные счета в иностранных банках украинцы могли и раньше. Для этого надо было напрямую обращаться в финансовые регуляторы для получения разрешений и подать в выбранный банк документы, подтверждающие доход.

После упрощения процедур у граждан Украины появилась легальная возможность пополнять депозит в иностранном банке, не выезжая из страны. Стоит учитывать, что доходность валютных вкладов в Украине обычно намного выше, чем за рубежом. В банках стран ЕС депозитная ставка часто равна нулю. В надежных украинских банках валюту можно разместить под 1-3% годовых. "Смысл депозитов за границей скорее не в доходности, а в удобстве распоряжения иностранной валютой и надежности сохранения, если говорить о суммах, превышающих размер гарантии ФГВФЛ. Низкий процент - это плата за меньшие риски", - отмечает Алексей Сухоруков.

Недвижимость на курорте

Еще один вариант вложения за рубежом - покупка иностранной недвижимости. За $50 000 жилую площадь можно приобрести в некоторых странах ЕС и в курортных регионах. "Наиболее бюджетное жилье можно купить в Болгарии, Венгрии, Египте - там квартиры стартуют от 10 000-15 000 евро. Дороже - Турция, Испания, где в среднем за 50 000-70 000 евро можно купить двухкомнатную квартиру. Курортная недвижимость, как правило, приобретается для сдачи в аренду. Заработок колеблется от 4-5% годовых", - объясняет Ярослава Чапко, директор City Development Solutions.

Первые попытки

Пока Национальный банк выдал лишь 65 индивидуальных лицензий. Финансисты ожидают, что операций по инвестированию средств за рубеж вскоре станет больше. "Клиенты уже обращаются за получением электронных лицензий", - говорит Сергей Анников, руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Аваль.

"Интерес клиентов к данному виду операций мы уже наблюдаем, однако говорить о массовости еще преждевременно. Спрос на инвестирование за границу и пополнение собственных счетов со временем будет расти. Раньше такие операции тоже были востребованными, но нечастыми", - говорит Александр Вензик, начальник сектора контроля операций по кредитам от нерезидентов и отчетности валютного контроля Управления валютного контроля ОТП Банка.

Несмотря на упрощение процедур, физлицам по-прежнему могут отказать в выдаче лицензии. Мониторинг прозрачности операций остается жестким. "Банк обязан отказать в выдаче лицензии, если клиент предоставляет недостоверную информацию о доходах. Если человек находится в розыске. Если банк обнаруживает признаки финансовых преступных действий или действий в пользу государства-агрессора", - говорит Максим Шахалов, директор по приватному банкингу Банка Кредит Днепр.

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