Объем торгов долларом на межбанке 18 июля увеличился на $17,4 млн до $122,9 млн

Во вторник, 18 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 17,4 млн долларов по сравнению с 17 июля до 122,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 9,9 млн долларов по сравнению с 17 июля до 155,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 7 коп. во вторник опустился на 1 коп. до уровня 25,94 UAH/USD.