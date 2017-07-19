Минфин 18 июля разместил гривневые ОВГЗ на 238 млн гривен

|Номер аукциона
|94
|95
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000142137
|Доразмещение UA4000198006
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|Дата проведения
|18.07.2017
|18.07.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.07.2017
|19.07.2017
|Срок оплаты процентов
|22.11.2017
|13.12.2017
|Срок оплаты процентов
|23.05.2018
|13.06.2018
|Срок оплаты процентов
|21.11.2018
|12.12.2018
|Срок оплаты процентов
|22.05.2019
|12.06.2019
|Срок оплаты процентов
|11.12.2019
|Срок оплаты процентов
|10.06.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|70,65
|73,20
|Номинальный уровень доходности, %
|14,13
|14,64
|Срок обращения (дней)
|672
|1057
|Срок погашения
|22.05.2019
|10.06.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|100 000 000
|134 400 000,00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости),грн
|100 000 000
|134 400 000,00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|2 526 300 000,00
|2 145 155 000,00
|Количество поданных заявок, шт
|1
|2
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|1
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|14,46
|14,54
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|14,46
|14,54
|Установленная доходность, %
|14,46
|14,54
|Средневзвешенная доходность, %
|14,46
|14,54
|Поступление в бюджет, грн
|101 603 000,00
|136 547 712,00
Данные: Минфин Украины