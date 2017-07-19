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Золото дешевеет на коррекционном восстановлении доллара
09:46 19.07.2017 |
Стоимость золота перешла к снижению в среду утром на фоне коррекционного роста курса доллара к мировым валютам; прежнее удешевление американской валюты было вызвано новостями о законопроекте по здравоохранению США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.32 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,60 доллара, или на 0,13% - до 1240,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,36% - до 16,21 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 94,73 пункта.
Снижение курса американской валюты последовало во вторник после новостей из США. В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект о замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию.
На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят. Это вносит неопределенность в дальнейшую экономическую политику президента страны Дональда Трампа. Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.
Кроме того, инвесторы обеспокоены тем, будет ли Федеральная резервная система США вновь повышать процентную ставку в этом году. Слабые статданные США по инфляции и розничным продажам говорят о том, что регулятор может придерживаться более мягкой монетарной политики, считают трейдеры.
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