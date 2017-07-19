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Евро дешевеет к доллару 19 июля накануне заседания ЕЦБ по монетарной политике
09:17 19.07.2017 |
Курс евро снижается к доллару в среду утром накануне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.49 EET курс евро к доллару опускался до 1,1534 доллара за евро с 1,1554 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,17 иены за доллар со 112,06 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 94,78 пункта.
В четверг, 20 июля, состоится заседание ЕЦБ. По итогам предыдущего заседания регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор не будет менять основные параметры своей политики.
Курс иены к доллару также уменьшается накануне принятия Банком Японии решения о ставке, которое должно быть принято в тот же день, 20 июля. По итогам июньского заседания ЦБ сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на уровне минус 0,1%. Отрицательная ставка была введена в январе 2016 года. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне.
Ранее, во вторник, американская валюта дешевела на опасениях инвесторов, связанных с новостями из США В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект о замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят. Это вносит неопределенность в дальнейшую экономическую политику президента страны.
"Неудача, связанная с законопроектом о здравоохранении, оказала новое давление на доллар, на который уже оказывали влияние комментарии (главы ФРС США Джанет - ред.) Йеллен на прошлой неделе", - передает агентство Рейтер мнение стратега по валютным рынкам Daiwa Securities Мицуо Имайдзуми (Mitsuo Imaizumi). Йеллен сообщила, что ФРС намерена продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет, при этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.
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