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В июне население продало валюты на $339 млн больше, чем купило
12:00 18.07.2017 |
В июне население продало наличной валюты на 338,6 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку.
В июне население продало 771,1 млн долларов и купило 432,5 млн
С начала года население продало валюты на 1,475 млрд долларов больше, чем купило.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году население продало наличной валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило.
Курсы валют в банках Украины.
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