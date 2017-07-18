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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Объем торгов долларом на межбанке 17 июля уменьшился на $28 млн до $105,5 млн

09:40 18.07.2017 |

Финансы

 

В понедельник, 17 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 28 млн долларов по сравнению с 14 июля до 105,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 16,4 млн долларов по сравнению с 14 июля до 145,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 4 коп. в понедельник опустился на 7 коп. до уровня 25,95 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

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