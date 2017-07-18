Золото растет в цене 19 июля на удешевлении доллара

Золото растет в цене во вторник утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, что было вызвано реакцией трейдеров на новости о законопроекте по здравоохранению США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.08 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,40 доллара, или на 0,28% - до 1237,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,38% - до 16,16 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 94,79 пункта, достигая в ходе торгов минимума с сентября 2016 года.

Снижение курса американской валюты последовало после новостей из США. В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят. Это вносит неопределенность в дальнейшую экономическую политику президента страны Дональда Трампа.

Трейдеры также обеспокоены тем, что Федеральная резервная система может отложить повышение базовой ставки до конца года из-за слабых статданных страны. Минтруд США сообщил в пятницу о том, что потребительские цены в стране в июне выросли на 1,6% в годовом выражении, в месячном выражении не изменились. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,1%.

Регулятор ожидает показатель на уровне 2%, что позволило бы быстрыми темпами повышать ставки. Минторг сообщил также, что объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении неожиданно сократился на 0,2%. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%. Удешевление американской валюты увеличивает спрос на торгуемое в ней золото. Это связано с тем, что драгоценный металл становится дешевле для держателей иностранных валют.