Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото растет в цене 19 июля на удешевлении доллара
09:36 18.07.2017 |
Золото растет в цене во вторник утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, что было вызвано реакцией трейдеров на новости о законопроекте по здравоохранению США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.08 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,40 доллара, или на 0,28% - до 1237,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,38% - до 16,16 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 94,79 пункта, достигая в ходе торгов минимума с сентября 2016 года.
Снижение курса американской валюты последовало после новостей из США. В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят. Это вносит неопределенность в дальнейшую экономическую политику президента страны Дональда Трампа.
Трейдеры также обеспокоены тем, что Федеральная резервная система может отложить повышение базовой ставки до конца года из-за слабых статданных страны. Минтруд США сообщил в пятницу о том, что потребительские цены в стране в июне выросли на 1,6% в годовом выражении, в месячном выражении не изменились. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,1%.
Регулятор ожидает показатель на уровне 2%, что позволило бы быстрыми темпами повышать ставки. Минторг сообщил также, что объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении неожиданно сократился на 0,2%. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%. Удешевление американской валюты увеличивает спрос на торгуемое в ней золото. Это связано с тем, что драгоценный металл становится дешевле для держателей иностранных валют.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду - Марчук
ТОП-НОВОСТИ
|Заявление Захарченко о "Малороссии" - это не выход из Минского процесса, это поднятие ставок в переговорах - политолог
|Нафтогаз опередил Газпром в рейтинге качества управления
|Гигаватты из песка. Индия становится лидером ториевой энергетики
|Как долго продлится дружба Саакашвили с националистами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9307 грн.
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 140 млн гривен 18 июля
|В июне население продало валюты на $339 млн больше, чем купило
|Остатки средств на корсчетах банков 18.07.17
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.07.2017
|Курсы валют по карточным операциям на 18 июля
|НБУ продал 17 июля банкам депозитные сертификаты на 9 181 млн гривен
Это интересно
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
|Китай активно развивает термоядерную энергетику
|Ученые: длинный рабочий день ведет к развитию аритмии
|Samsung «случайно» показала Galaxy Note8
|Hyundai i30 стал фастбеком
|Vertu находится на грани банкротства и готовится закрыть свой завод
|Хакеры украли репутацию у бизнесмена