Доллар продолжает снижение 18 июля из-за отказа Сената США от законопроекта о замене Obamacare

Курс доллара продолжает резкое снижение в ходе торгов во вторник, обновляя многомесячные минимумы, поскольку республиканцы Сената США, столкнувшись с нехваткой голосов, отказалась от идеи провести законопроект о реформе системы здравоохранения.

Между тем юань обновил максимум за 8 месяцев.

Евро к 15:35 EET во вторник подорожал на 0,6% - до $1,1550, максимума с мая 2016 года, против $1,1478 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро к этому времени находился на отметке 129,47 иены по сравнению со 129,28 иены днем ранее. Стоимость доллара составляла 112,10 иены против 112,63 иены в понедельник.

Сенат США на этой неделе планирует провести голосование об отмене большинства положений Obamacare - законодательства о системе здравоохранения, принятого при президенте Обаме, не заменяя его новыми инициативами.

Два сенатора-республиканца покинули в понедельник ряды сторонников законопроекта об изменении Obamacare, что сделало невозможным его принятие в Сенате. До этого республиканцы уже потеряли два голоса из 52.

Все 48 демократов в Сенате против реформы, поэтому республиканцы могли добиться успеха лишь при практическом полном единстве рядов по этому вопросу.

Отмена части законодательства без принятия нового закона может оказаться рискованной, так как создаст проблемы для функционирования системы здравоохранения, считают противники такого подхода.

Президент США Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы.

