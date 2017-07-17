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Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
14:54 17.07.2017 |
Несмотря на то, что бум добычи криптовалют продолжается и в продаже уже начали появляться даже специально сертифицированные с учётом этой задачи блоки питания, популярность основной виртуальной монеты, а также прародителя всех остальных криптовалют, биткоина, продолжает вызывать серьёзные опасения. Его стоимость достаточно высока, обменные биржи, крупные пулы и сервисы добычи чувствуют себя неплохо - упомянутый скептицизм проявляют те, без кого деньги практически не имеют смысла, а именно продавцы различных товаров и услуг. Несмотря на то, что в текущем году курс биткоина пережил небывалый подъём, они довольно прохладно относятся к идее биткоина как платёжного средства. В настоящее время из списка Top-500 сетевых магазинов, отслеживаемых Internet Retailer, биткоин к оплате принимают лишь три.
В сравнении с прошлым, 2016 годом, ситуация стала хуже, ведь тогда биткоин из вышеупомянутого списка к оплате принимали целых пять крупных сетевых магазинов. Иными словами, продавцы не спешат использовать криптовалюты, и более того, некоторые из них даже отказываются от принятого ранее решения. По данным статистики, пик стоимости биткоина пришёлся на период между маем и июнем этого года, с тех пор наблюдаются довольно заметные колебания, а в целом, похоже, есть и долговременная тенденция к снижению курса, что, понятное дело, не обрадует тех, кто вкладывает в добычу криптовалют или торговлю ими крупные средства. Как сообщают эксперты, проблема частично может быть связана с недостаточным размером блока блокчейна биткоина. Лимит в настоящее время составляет всего 1 Мбайт, чего по причине возросшей массы биткоинов в обращении и серьёзно увеличившегося количества пользователей системы уже недостаточно.
Уже летом 2015 года общий объём базы транзакций составлял более 42 Гбайт; каков её объём сейчас, точно неизвестно, к тому же, он постоянно растёт. Это уже потребовало разработки альтернативных средств, таких как терминалы, хранящие только заголовки блоков и скачивающие полный объём лишь по необходимости. Но в последнее время ситуация принимает всё более критический характер: время прохождения транзакций, а также процент за их совершение серьёзно выросли, что делает массовую работу с биткоином неудобной. Существует решение, называемое СегВит (Segregated Witness, SegWit). Вкратце это дополнение к основному протоколу, которое позволяет вынести некоторые данные из основного блока в расширенный. Внедрение данной системы предлагалось ещё в прошлом году, но и по нынешний день консенсуса среди ведущих майнеров не наблюдается, а для внедрения СегВит требуется поддержка более 80 % хеширующих мощностей. Так, уже известно, что вышеописанная технология будет активирована в одной из самых популярных альтернативных валют - Litecoin.
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