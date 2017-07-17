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Остатки средств на корсчетах банков 17.07.17
10:59 17.07.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|12 июля
|45677.5
|13 июля
|43129.5
|14 июля
|43044.0
|17 июля
|44653.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 июля- 26,017657 грн/$1.
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