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Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке 17 июля составил 25,9648 грн.
17:09 17.07.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
17.07.2017
|
14.07.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. доллар США
|
Середньозважений курс доллара
|
Середньозважений курс межбанк
|
9:30
|
-
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-
|
-
|
-
|
10:00
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-
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-
|
-
|
25.9569
|
10:30
|
2
|
2.00
|
26.0000
|
-
|
11:00
|
20
|
13.98
|
25.9977
|
26.0204
|
11:30
|
46
|
25.80
|
25.9898
|
26.0158
|
12:00
|
118
|
53.64
|
25.9770
|
26.0188
|
12:30
|
192
|
80.54
|
25.9733
|
26,0202
|
13:00
|
250
|
116.66
|
25.9690
|
26,0203
|
13:30
|
290
|
146.64
|
25.9696
|
26,0211
|
14:00
|
318
|
161.94
|
25.9680
|
26.0222
|
14:30
|
326
|
169.20
|
25.9682
|
26.0187
|
15:00
|
338
|
176.34
|
25.9678
|
26.0185
|
15:30
|
374
|
210.28
|
25.9649
|
26.0188
|
16:00
|
382
|
210.76
|
25.9648
|
26.0177
|
16:30
|
384
|
210.96
|
25.9648
|
-
|
17:00
|
384
|
210.96
|
25.9648
|
-
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