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Золото продолжило дорожать на макростатистике США
10:04 17.07.2017 |
Золото растет в цене в понедельник утром, инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные по инфляции и розничных продажах в США, которые снижают вероятность дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.27 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,10 доллара, или на 0,17% - до 1229,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,36% - до 15,99 доллара за унцию.
"Слабые статданные США ... снизили перспективу агрессивного увеличения ставок Федрезервом", - сообщает агентство Рейтер. В четверг глава Федрезерва Джанет Йеллен отмечала, что благоприятные данные с рынка труда и рост цен на импортные товары подтверждают ее ожидания увеличения инфляции в будущем. А инфляция, приближенная к целевому уровню ФРС в 2%, позволит более быстрыми темпами повышать ставки.
Но Минтруд США сообщил в пятницу о том, что потребительские цены в стране в июне выросли на 1,6% в годовом выражении, в месячном - не изменились. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,7% в годовом выражении, в месячном - на 0,1%. Объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении неожиданно сократился - на 0,2%. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%.
В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в июле в 3,1%.
Золото чувствительно к увеличению ставки ФРС. Повышение ставки приведет к удорожанию американской валюты и снизит спрос и стоимость торгуемого в ней золота. Это связано с тем, что драгоценный металл становится дешевле для держателей иностранных валют.
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