Доллар слабо дорожает 17 июля, корректируясь после удешевления на слабых статданных в США

Курс доллара слабо растет к основным мировым валютам после снижения в пятницу на слабых данных статистики США по инфляции и розничной торговле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.49 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 95,20 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1462 доллара за евро с 1,1469 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 112,64 иены за доллар со 112,53 иены на прошлых торгах.

Курс американской валюты незначительно восстанавливается после снижения на данных о том, что потребительские цены в США в июне выросли на 1,6% в годовом выражении, а в месячном выражении не изменились. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,1%.

При этом, по данным минторга страны, объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении неожиданно сократился на 0,2%. Эксперты, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%. Показатель мая был пересмотрен в сторону увеличения: снижение составило 0,1%, тогда как ранее сообщалось об уменьшении на 0,3%.

Кроме того, ФРС США сообщила в пятницу, что промышленное производство в июне в месячном выражении увеличилось на 0,4%, аналитики прогнозировали рост на 0,3%. "Это неоднозначная ситуация, которая вынудит ФРС проявить осторожность; неудивительно, что рынки снизили вероятность дальнейших повышений ставки в этом году", - приводит агентство Рейтер слова экономиста банка ANZ Дэвида Планка (David Plank).

В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в июле в 3,1%.