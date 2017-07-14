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Количество взявших кредиты в 2016 украинцев уменьшилось с 10,6% до 8,8%, - исследование GfK Ukraine
17:04 14.07.2017 |
Количество украинцев, взявших кредиты в 2016 году, снизилось с 10,6% (2015 год) до 8,8%.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании GfK Ukraine, которые обнародовала Независимая ассоциация банков, передают Українські Новини.
Согласно результатам исследования, доля граждан, обратившихся за кредитами, уверенно уменьшается.
В 2014 году таких граждан было 13,5%, в 2015 году - 10,6%, а в 2016 - 8,8%.
Основным источником получения кредитов остаются банки, в том числе за счет использования кредитных карт.
Другие финансовые институты менее распространены.
Кроме того, большая часть заемщиков платит только один кредит.
Главными целями займов является оплата ежедневных расходов, приобретение бытовой техники и электроники.
Подавляющее количество кредитов выдавалась без залога имущества и сроком на 3 года.
Средняя сумма кредита составляет 10,7 тыс. гривен, а средняя сумма текущей задолженности - 6 тыс. гривен.
71% опрошенных заверили, что кредит погашают вовремя и в соответствии с графиком, согласованным с банком.
Анализ заемщиков с помощью сегментации показал, что лишь около 9% украинцев не испытывают негативного влияния кредита на их образ жизни и финансовое поведение.
16% имеют задолженность по кредиту или коммунальным платежам.
Остальные заемщики характеризуются меньшей или большей склонностью к чрезмерной задолженности в зависимости от обстоятельств.
Почти 36% опрошенных были вынуждены сократить расходы на продукты питания и найти дополнительную работу для погашения долгов.
При этом 74% всех заемщиков - это те, кто испытывает наибольшее влияние закредитованности и имеют высокую долю расходов в доходе, превышающем 75%.
Доля тех, кто могут позволить себе выплаты по кредитам и способны контролировать свои обязательства, составляет лишь 1,2% опрошенных.
"Под чрезмерно закредитованными заемщиками имеются в виду те, кто задерживает платежи. Одним из признаков увеличения чрезмерной задолженности населения Украины является то, что доля респондентов, которые задержали платежи по текущим кредитам более чем на 30 дней, выше, чем доля тех, у кого были просроченные платежи по уже погашенным кредитам", - говорится в аналитическом отчете GfK .
Всего в исследовании приняли участие 2 410 человек в возрасте от 24 до 65 лет.
Как сообщали Українські Новини, НБУ считает своей главной задачей на 2017-2018 годы возобновление кредитования.
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